وفاة شاب بحادث سير ذاتي في بيت لحم

بيت لحم/سما/

توفي الشاب نصري أحمد ربايعة 21 عاماً مساء اليوم السبت، بحادث سير ذاتي وقع في بلدة العبيدية شمال شرقي محافظة بيت لحم.

وذكر الناطق باسم الشرطة لؤي ارزيقات أن حادث سير ذاتي وقع لسائق دراجة نارية غير قانونية في بلدة العبيدية بمحافظة بيت لحم، نتج عنه اصطدام سائق الدراجة بحائط، ونقل إلى مشفى بيت جالا الحكومي حيث أعلن الأطباء عن وفاته.

وأضاف بأنه قد تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.

وناشد ارزيقات المواطنين بضرورة عدم اقتناء مثل هذه الدراجات لما لها خطورة على حياة المواطنين والتخلص منهاو منع ابناءنا من قيادتها.