  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وفاة شاب بحادث سير ذاتي في بيت لحم

السبت 11 فبراير 2023 07:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة شاب بحادث سير ذاتي في بيت لحم



بيت لحم/سما/

 توفي الشاب نصري أحمد ربايعة 21 عاماً مساء اليوم السبت، بحادث سير ذاتي وقع في بلدة العبيدية شمال شرقي محافظة بيت لحم.

وذكر الناطق باسم الشرطة لؤي ارزيقات أن حادث سير ذاتي وقع لسائق دراجة نارية غير قانونية في بلدة العبيدية بمحافظة بيت لحم، نتج عنه اصطدام سائق الدراجة بحائط، ونقل إلى مشفى بيت جالا الحكومي حيث أعلن الأطباء عن وفاته.

وأضاف بأنه قد تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.

وناشد ارزيقات المواطنين بضرورة عدم اقتناء مثل هذه الدراجات لما لها خطورة على حياة المواطنين والتخلص منهاو منع ابناءنا من قيادتها.

#بيت لحم

الأكثر قراءة اليوم

عالم الفضاء المصري "فاروق الباز" يكشف عن المنطقة التي ستتعرض لزلازل عنيفة في الشرق الاوسط ...

يديعوت: القدس تشتعل قبل رمضان

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

عثر عليها تحت الأنقاض.. تركي يسلم الشرطة حقيبة بها 4 ملايين دولار

البكري يكشف حصلية تبرعات "الجمعة" لصالح لتركيا وسوريا

نتنياهو يعقد جلسة أمنية مع لابيد

هذا ما كشفته صور الأقمار الصناعية لزلزال تركيا وسوريا

الأخبار الرئيسية

image_processing20230204-291924-fhnlki (1)

ردود فعل إسرائيلية على إطلاق صاروخ من غزة صوب مستوطنات الغلاف

photo_2023-02-11_18-43-56

للأسبوع السادس على التوالي.. عشرات الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

بالفيديو: اطلاق صاروخ من غزة صوب مستوطنات الغلاف

الاحتلال يعلن ارتفاع عدد قتلى عملية القدس

photo_2023-02-11_16-13-29

استشهاد شاب برصاص مستوطن في سلفيت

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم