اطلاق صاروخ من غزة صوب مستوطنات الغلاف

غزة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عن اطلاق صاروخ من قطاع غزة صوب مستوطنات الغلاف وتمّ اعتراضه من القبة الحديدية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذار في غلاف غزة، تم رصد إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة، وتم اعتراضه بواسطة القبة الحديدية.

ودوت صفارات الانذار في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة.

وبحسب مصادر عبرية دوت صافرات الإنذار في "ناحل عوز" بغلاف غزة.

وذكرت معظم وسائل الإعلام العبرية أن القبة الحديدية اعترضت صاروخا أطلق من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.