الاحتلال يعلن ارتفاع عدد قتلى عملية القدس

القدس المحتلة/سما/

أعلنت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، عن ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين في عملية الدهس التي وقعت أمس في القدس المحتلة.

وبحسب إذاعة جيش الاحتلال: "ارتفع عدد قتلى عملية الدهس في القدس المحتلة إلى 3 مستوطنين.

و أعلن أمس عن مقتل اثنين في العملية التي نفذها الشهيد حسين قراقع من بلدة العيساوية شرقي القدس المحتلة.

واستشهد الشاب الفلسطيني حسين قراقع من بلدة العيساوية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، بعد ادعاء تنفيذه عملية دهس في القدس المحتلة، أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين وإصابة 5 آخرين بجروح، بحسب ما أعلنت الشرطة الإسرائيلية.

وزعمت قوات الاحتلال أنّ الشاب نفذ عملية دهس بمركبته واستهدف مجموعة من المستوطنين في محطة الحافلات بمستوطنة "رامون" المقامة على أراضي بلدتي بيت أكسا وبيت حنينا، شمال القدس المحتلة، ما أدى لإصابة عدة مستوطنين، قبل الإعلان عن مقتل اثنين منهم.

واستدعت الشرطة الإسرائيلية تعزيزات إلى المكان فور وقوع العملية، فيما قالت إنّ قائد الشرطة يعقوب شبتاي موجود في المكان لتقييم الوضع الأمني.

وقال موقع الإذاعة الإسرائيلية إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قرر إغلاق بيت منفذ العملية فورا دون تأخير، فيما قال وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي إيتمار بن غفير إنه أوعز للشرطة بنصب حواجز عسكرية عند مداخل قرية العيساوية وتفتيش كل سيارة.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، الشابة آية داود عرار، زوجة الشهيد قراقع، كما اعتقلت شقيقها، بالإضافة إلى اثنين من أشقاء الشهيد، بعد مداهمة منزل الشهيد في العيسوية، فيما تزامن اقتحام البلدة مع اندلاع مواجهات أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع، كما اعتدت على الطواقم الصحافية في البلدة ومنعتهم من التغطية.

وفي 27 يناير/ كانون الثاني الماضي، قُتل 7 إسرائيليين على الأقل وأصيب 10 آخرون في عملية إطلاق نار وقعت بالقرب من كنيس يهودي في مستوطنة "النبي يعقوب"، شمالي القدس المحتلة، فيما أعُلن عن استشهاد منفذ العملية خيري علقم، كما وقعت عملية نفذها الفتى محمد عليوات (13 عاما)، في اليوم التالي وأسفرت عن إصابة مستوطنين اثنين.