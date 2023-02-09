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الخارجية تدين جريمة إعدام الشهيد ريان

السبت 11 فبراير 2023 06:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية تدين جريمة إعدام الشهيد ريان



رام اله/سما/

 أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، جريمة اعدام الشاب مثقال سليمان عبد الحليم ريان (27 عاما)، في قراوة بني حسان غرب سلفيت، برصاص مليشيات المستوطنين الإرهابية.

واعتبرت الخارجية في بيان صحفي، مساء اليوم السبت، الجريمة البشعة جزءا لا يتجزأ من مسلسل القتل الدموي الذي يمارسه الاحتلال بحق شعبنا، وتبادل للادوار بين قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين. 

وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة البشعة، وطالبت الجنائية الدولية بسرعة انجاز تحقيقاتها في جرائم الاحتلال، والمجتمع الدولي اعتبار مليشيات المستوطنين التي ترتكب الجرائم، منظمات إرهابية.

#الخارجية الفلسطينية

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