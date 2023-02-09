  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

استشهاد شاب برصاص مستوطن في سلفيت

السبت 11 فبراير 2023 05:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد شاب برصاص مستوطن في سلفيت



سلفيت/سما/

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، مساء اليوم، عن استشهاد الشاب مثقال سليمان عبد الحليم ريان ( ٢٧ عاماً )، برصاص مستوطن في الرأس، في قراوة بني حسان، قضاء سلفيت.

وقال شهود عيان، إن مستوطنين هاجموا مجموعة من المواطنين في المنطقة الشمالية من قرية قراوة بني حسان، واطلقوا باتجاههم النار، ما أدى إلى إصابة شاب برصاصة في رأسه، وأعلن عن استشهاده في وقت لاحق.

ويرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين منذ بداية العام الجاري إلى 46 شهيدا بينهم 9 أطفال، وسيدة مسنة، وأسير في سجون الاحتلال.

  

#سلفيت

الأكثر قراءة اليوم

لماذا لا يستطيع الاحتلال هدم منزل منفذ عملية القدس؟

عالم الفضاء المصري "فاروق الباز" يكشف عن المنطقة التي ستتعرض لزلازل عنيفة في الشرق الاوسط ...

عملية القدس تثير خلافا حادا بين بن غفير وشبتاي

العثور على جثة مواطن داخل شقته بغزة

عملية القدس: انتقادات إسرائيلية لقرار بن غفير

يديعوت: القدس تشتعل قبل رمضان

عملية القدس: مستوطنون يهينون بن غفير ويسخرون منه (شاهد)

الأخبار الرئيسية

2023-02-09_07-02-01_023611

ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال في تركيا وسوريا

0f6d705b6e0570913ef80fafc3a08867

نتنياهو يعقد جلسة أمنية مع لابيد

becfae92-9a58-478d-a751-231e7a55c501-640x400-3

موقع بريطاني: هكذا تحاول"إسرائيل" كسب معركة العلاقات العامة في تركيا

photo_2023-02-11_13-51-55

شاهد: حارس سفيرة "إسرائيل" لدى إسبانيا يشهر سلاحه بوجه الطلاب

الكابينت

موقع عبري: "الكابنيت" سيناقش سيناريوهات تصعيد محتمل في رمضان

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم