استشهاد شاب برصاص مستوطن في سلفيت

سلفيت/سما/

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، مساء اليوم، عن استشهاد الشاب مثقال سليمان عبد الحليم ريان ( ٢٧ عاماً )، برصاص مستوطن في الرأس، في قراوة بني حسان، قضاء سلفيت.

وقال شهود عيان، إن مستوطنين هاجموا مجموعة من المواطنين في المنطقة الشمالية من قرية قراوة بني حسان، واطلقوا باتجاههم النار، ما أدى إلى إصابة شاب برصاصة في رأسه، وأعلن عن استشهاده في وقت لاحق.

ويرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين منذ بداية العام الجاري إلى 46 شهيدا بينهم 9 أطفال، وسيدة مسنة، وأسير في سجون الاحتلال.