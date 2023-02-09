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حماس تعقب على خطة "فينزل" لمواجهة المقاومة بالضفة

السبت 11 فبراير 2023 05:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعقب على خطة "فينزل" لمواجهة المقاومة بالضفة



غزة/سما/

عقبت حركة حماس على دور الإدارة الأمريكية وخطة الجنرال الأمريكي والمنسق الأمني في المنطقة مايك فينزل لمواجهة المقاومة بالضفة.

وقال المتحدث باسم الحركةعبد اللطيف القانوع، "إن ما يُتداول عن دور للإدارة الأمريكية وخطة الجنرال الأمريكي والمنسق الأمني في المنطقة مايك فينزل لمواجهة المقاومة والالتفاف على الحالة الثورية في الضفة الغربية واستئصال المقاومة فيها لن يكتب له النجاح وسيسقط أمام صمود شعبنا الفلسطيني ونحذر من التعاطي مع ذلك".

وأضاف بأن الانتفاضة المتصاعدة في الضفة الغربية وثورة شعبنا الفلسطيني ضد الاحتلال ماضية ولن تتوقف وستستمر للدفاع عن أرضنا ومقدساتنا.

وأوضح أنه من حق شعبنا الفلسطيني الدفاع عن نفسه واستخدام كل أشكال المقاومة لمواجهة الاحتلال الصهيوني والتصدي لجرائم حكومته المتطرفة.

#حماس

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