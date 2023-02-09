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غزة : إفشال إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر البحر

السبت 11 فبراير 2023 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : إفشال إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر البحر



غزة/سما/

أعلن العقيد أيمن البطنيجي الناطق باسم الشرطة الفلسطينية اليوم السبت 11/2/2023 ، نجاح جهود رجال البحرية والمكافحة بمصادرة كميات كبيرة من المخدرات والحشيش على شاطئ بحر غزة .

وبين البطنيجي خلال تصريحات لصوت الأقصى أن رجال المكافحة تمكنوا من مصادرة 20 فرشاً من الحشيش بعد  مراقبة حثيثة لشاطئ بحر غزة خلال المنخفض، موضحاً أنه تم الكشف عن محاولة تهريب 130 فرش حشيش وما يقارب 8500 حبة من المواد المخدرة والخطيرة.

وأوضح أن الأعداء يحاولون إغراق القطاع بهذه المواد المخدرة والخطيرة من أجل إفساد الشباب الفلسطيني ومحاولة كسر منظومة التماسك الداخلي في المجتمع الفلسطيني.

وشدد على أن هناك توجيهات مستمرة من قيادة الشرطة لمتابعة المناطق الرخوة والتي من الممكن أن يقوم التجار بالتهريب من خلالها ، مؤكداً تقلُّص المخدرات في قطاع غزة وارتفاع في أسعارها بشكل واضح لأنها باتت غير موجودة، وهناك أحكام قانونية عالية للمتهمين في هذه الجرائم.

وتابع : "بدأنا التركيز بشكل كبير على كل التجار وضيقنا الخناق عليهم من كل الأماكن ، مشدداً على نجاح هذه الخطة لمكافحة المخدرات في القطاع.

#غزة

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