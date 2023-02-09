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حماس: بن غفير يتخبط في تعامله مع المقاومة بالضفة

السبت 11 فبراير 2023 04:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: بن غفير يتخبط في تعامله مع المقاومة بالضفة



القدس المحتلة/سما/

قال الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة، إن الوزير المتطرف بحكومة الاحتلال إيتمار بن غفير يتخبط في تعامله مع المقاومة، ويقف عاجزاً أمام صمود شعبنا العظيم ومقاومته النوعية.

وأضاف حمادة بأن "الدعوات التي يطلقها بن غفير لن تغير أي شيء في المعادلة مع الاحتلال"، مضيفاً أن "شعبنا يقوم بدورٍ مبارك وعظيم، ونوجه تحيتنا للمرابطين والمقاومين في جنين وطولكرم والقدس والداخل المحتل وفي مخيم عقبة جبر والخليل وفي كل أماكن تواجدهم".

ودعا إلى استمرار الرباط في المسجد الأقصى المبارك، موضحاً أن هذا الأمر من العوامل المهمة لإبقاء جذوة القضية مشتعلة، ومن هنا نوجه الدعوة للشعوب العربية والإسلامية بأن يكون لها وقفة ضد الخطر الذي يتهدد الأقصى.

#حماس #محمد حمادة’ #ايتمار بن غفير #الضفة الغربية #المقاومة

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