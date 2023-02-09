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بروكسل: أبو بكر يطلع نشطاء من أبناء جالياتنا في أوروبا على معاناة الأسرى

السبت 11 فبراير 2023 04:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
بروكسل: أبو بكر يطلع نشطاء من أبناء جالياتنا في أوروبا على معاناة الأسرى



بروكسل/سما/

 أطلع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، نشطاء من أبناء الجاليات الفلسطينية في بلجيكا وهولندا وألمانيا، على معاناة الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وتحدث أبو بكر خلال لقاء نظمته سفارة دولة فلسطين لدى بلجيكا، بحضور السفير عبد الرحيم الفرا، عن معاناة الأسرى والأسيرات، جراء ممارسات إدارة سجون الاحتلال بحقهم، والمتمثلة بالاعتداءات الجسدية والنفسية والحياتية الناجمة عن اقتحامات الاقسام والغرف والعزل والمضايقات اليومية.

وأشار إلى خطورة الواقع الذي تحاول ادارة السجون فرضه عليهم في الفترة الأخيرة، والذي يلاقي كل الدعم من حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة.

وتمنى أبو بكر أن يكون للجاليات الفلسطينية في أوروبا دور حقيقي في دعم صمود أسرانا، وفضح جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحقهم، والتصدي للروايات والصور النمطية التي يعمل اللوبي الصهيوني على نشرها وبثها في الأوساط الأوروبية، التي يراد منها تشويه نضال وتضحيات هذه الفئة من شعبنا، ونزع الصفة النضالية وتصويرهم على أنهم "إرهابيون".

بدوره، أكد الفرا أهمية وحدة الجاليات الفلسطينية في أوروبا، وضرورة العمل الحقيقي بمصداقية وشفافية وتكاملية تخدم القضية الفلسطينية بكل تفاصيلها، وعلى رأسها ملف الاسرى في سجون الاحتلال.

#بروكسل

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