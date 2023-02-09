نتنياهو يعقد جلسة أمنية مع لابيد

القدس المحتلة/سما/

قال موقع والا العبري اليوم السبت إن رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو سيلتقي الأسبوع المقبل رئيس المعارضة يائير لبيد في جلسة تحديث أمنية ، مشيرًا إلى أن هذه المرة الأولى التي سيجتمع فيها الاثنان منذ تشكيل الحكومة الجديدة في بداية يناير الماضي.

وأضاف الموقع العبري أنه من المتوقع أن يناقش الاثنان خلال الجلسة العديد من القضايا الأمنية التي تخص إيران وغزة والسلطة الفلسطينية بالإضافة إلى قضية تصاعد العمليات الفلسطينية في الضفة والقدس.

وتأتي الجلسة في ظل تزايد حدة الاحتجاجات الإسرائيلية الداخلية على التعديلات القضائية الجديدة التي تعتزم حكومة نتنياهو سنها والمصادقة عليها.

ومن جانبه تطرق محلل الشؤون السياسية في صحيفة يديعوت أحرنوت "تال شلو" إلى اللقاء المرتقب موضحاً بأن التهديدات الداخلية باتت أخطر على إسرائيل من التهديدات الاستراتيجية الخارجية، فقد تفاقمت حالة الاستقطاب السياسي والاجتماعي داخل اسرائيل بشكل لم يشهد له مثيل في ظل تزايد الجدل العام حول الحرب الأهلية والعصيان المدني ، حيث أن لحظة الصدام بين مكونات المجتمع المختلفة باتت مسألة وقت لا أكثر.