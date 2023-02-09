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الأسير خضر عدنان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم السابع على التوالي

السبت 11 فبراير 2023 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسير خضر عدنان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم السابع على التوالي



رام الله/سما/

يواصل الأسير خضر عدنان (44 عاماً) من بلدة عرابة جنوب غرب جنين، إضرابه عن الطعام لليوم الـسابع على التوالي.

وبحسب نادي الأسير، فإن الأسير عدنان يواصل إضرابه رفضًا لاعتقاله، حيث يحتجز في مركز تحقيق "الجلمة". 

وكانت قوات الاحتلال قد أعادت اعتقال الشيخ عدنان في الخامس من شباط/ فبراير الجاري، وأعلن إضرابه عن الطعام منذ لحظة اعتقاله الأولى.

ولفت النادي، إلى أن الأسير عدنان تعرض للاعتقال (12) مرة، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو ثماني سنوات، معظمها رهنّ الاعتقال الإداريّ، خلالها خاض خمس إضرابات سابقة، منها أربعة إضرابات رفضً لاعتقاله الإداريّ.

#خضر عدنان

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