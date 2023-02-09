هذا ما كشفته صور الأقمار الصناعية لزلزال تركيا وسوريا

وكالات/سما/

تظهر صور الأقمار الصناعية من مرصد تابع لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) حجم الدمار في تركيا وسوريا بعد الزلازل الهائلة التي خلفت أكثر من 24 ألف قتيل وملايين النازحين.

وقد ضربت الزلازل التي بلغت قوتها 7.8 و 7.5 درجة جنوب تركيا وغرب سوريا في 6 فبراير.

وقال إريك فيلدنغ، الجيوفيزيائي في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا، إن “الزلازل الكبيرة جداً والقوية” ألحقت أضراراً مماثلة لزلزال 1906 الذي “دمر مدينة سان فرانسيسكو “، وفقاً لشبكة سي بي سي الأمريكية.

وأوضح فيلدنغ أن الزلازل “انفجرت على طول الطريق حتى السطح على مدى سلسلة طويلة من الصدوع”.

وتشير التقديرات إلى انهيار آلاف المباني، ولا تزال عمليات الإنقاذ جارية ولكنها معقدة بسبب الظروف على الأرض بما في ذلك الطقس المتجمد وقضايا البنية التحتية.

حتى الآن، بلغ عدد القتلى أكثر من 24 ألف قتيل ، مع عشرات الآلاف من الجرحى وخمسة ملايين نازح من ديارهم.

وتُظهر صور الأقمار الصناعية التي شاركها مرصد الأرض التابع لناسا الأضرار التي لحقت بثلاث مدن تركية.

وبحسب ما ورد، تشير “وحدات البكسل” ذات اللون الأحمر الداكن إلى المناطق “التي يُحتمل أن تكون بها أضرار جسيمة” للمباني والمنازل والبنية التحتية ، بينما “المناطق البرتقالية والصفراء متضررة بشكل متوسط ​​أو جزئي”.

وفقًا للمرصد، يمثل كل بكسل مساحة تبلغ حوالي 30 متراً، تقريبًا بحجم ملعب البيسبول.

وتُظهر الخرائط مساحات كبيرة من البيكسلات الحمراء، تحدها مناطق برتقالية وصفراء ؛ عندما يتم تكبير الخرائط، يمكن للمشاهدين رؤية جيوب صغيرة من الضرر في جميع أنحاء البلاد.

وقد تم عمل الخرائط باستخدام الرادار ذو الفتحة الاصطناعية للقمر الصناعي، والرادار عبارة عن مستشعر يرسل نبضات الميكروويف باتجاه سطح الأرض، ثم يستمع إلى انعكاسات تلك الموجات لرسم خريطة للمناظر الطبيعية.

وتتضمن خريطة المناظر الطبيعية المباني، وقارن العلماء في المرصد البيانات من 8 فبراير، بعد يومين من الزلازل، بالبيانات التي تم جمعها في أبريل 2021 وأبريل 2022 وتتبعوا التغييرات لتحديد المناطق المتضررة.

وحذر فيلدنغ من أن “التغيرات الموسمية” قد تسبب بعض عدم الدقة، وقال : “بعض المناطق التي تم وضع علامة عليها على أنها متضررة في المناطق المزروعة ربما لم تتضرر، وبعض المناطق التي لم تظهر أي أضرار في المناطق المزروعة قد تتضرر”.

ويتم استخدام الخريطة من قبل فريق برنامج الكوارث التابع لبرنامج علوم الأرض التطبيقية التابع لوكالة ناسا للعمل مع وزارة الخارجية الأمريكية ، ولجنة كاليفورنيا للسلامة الزلزالية ، ومنظمة مياموتو العالمية للإغاثة من الكوارث والبنك الدولي.

وقالت ناسا في بيان صحافي إن الفريق ينسق أيضا مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “لتقييم احتياجات أصحاب المصلحة في المنطقة وتقديم الخبرة العلمية لدعم تقييم المخاطر وجهود التعافي”.

وقالت شانا ماكلين، مديرة البرنامج: “نحن نراقب هذا الحدث عن كثب”. “بالإضافة إلى رسم خرائط الأضرار إلى أقصى حد ممكن من الأقمار الصناعية ، فإننا نستخدم الأقمار الصناعية لتتبع مخاطر الانهيارات الأرضية المتزايدة ، وانقطاع التيار الكهربائي ، والطقس الذي قد يشكل تحديات لجهود الاستجابة”.