الشيخ يطلع وينسلاند على آخر المستجدات السياسية

رام الله/سما/

أطلع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، آخر المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة الفلسطينية وفي المنطقة، خاصة في ظل التصعيد الاسرائيلي الخطير بحق شعبنا خاصة في مدينة القدس، وتواصل اعتداءات المستوطنين على المواطنين واراضيهم.

وطالب الشيخ، المبعوث الاممي، بضرورة العمل من قبل الامم المتحدة على وقف جرائم الاحتلال ومستوطنيه والاعتداءات التي ترتكب يوميا بحق الشعب الفلسطيني.

وشدد على ضرورة الالتزام بكافة الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل، ووقف الإجراءات احادية الجانب وتطبيق قرارات الشرعية الدولية التي تفضي الى انهاء الاحتلال، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

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