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الشيخ يطلع وينسلاند على آخر المستجدات السياسية

السبت 11 فبراير 2023 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ يطلع وينسلاند على آخر المستجدات السياسية



رام الله/سما/

أطلع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، آخر المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة الفلسطينية وفي المنطقة، خاصة في ظل التصعيد الاسرائيلي الخطير بحق شعبنا خاصة في مدينة القدس، وتواصل اعتداءات المستوطنين على المواطنين واراضيهم.

وطالب الشيخ، المبعوث الاممي، بضرورة العمل من قبل الامم المتحدة على وقف جرائم الاحتلال ومستوطنيه والاعتداءات التي ترتكب يوميا بحق الشعب الفلسطيني.

وشدد على ضرورة الالتزام بكافة الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل، ووقف الإجراءات احادية الجانب وتطبيق قرارات الشرعية الدولية التي تفضي الى انهاء الاحتلال، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

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#حسين الشيخ #تور وينسلاند

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