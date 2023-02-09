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الرئيس عباس يصل القاهرة..

السبت 11 فبراير 2023 03:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يصل القاهرة..



القاهرة/سما/

وصل الرئيس محمود عباس، اليوم السبت، إلى جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية، للمشاركة في مؤتمر دعم القدس، الذي يعقد غدا الأحد، بمقر جامعة الدول العربية وسط تمثيل عربي وإقليمي ودولي رفيع المستوى.

وكان في استقباله في الصالة الرئاسية بمطار القاهرة الدولي، وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد، وعدد من المسؤولين المصريين، ووزير شؤون القدس فادي الهدمي، وسفير دولة فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، والقنصل العام لدولة فلسطين بالإسكندرية رأفت بدران، ومستشارو سفارة ومندوبية فلسطين لدى جامعة الدول العربية.

وقال السفير اللوح، إن مشاركة الرئيس في فعاليات المؤتمر تهدف لمواجهة ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في ظل الاستهداف الشرس لمدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، مع زيادة وتيرة التهويد خاصة بحق المسجد الأقصى المبارك، لا سيما عقب تشكيل حكومة اليمين المتطرف التي تستهدف تدمير حل الدولتين.

وأضاف أن الهدف أيضا هو تسليط الضوء على معاناة أهل القدس، ودفاعهم عن حقهم في الحياة على أرضهم وإبراز صمودهم ومحاولة توفير مزيد من الدعم العربي والمؤسساتي تنمويا واستثماريا في المدينة، لتعزيز صمود المقدسيين من خلال تمويل مشاريع تنموية استثمارية في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان وتمكين المرأة، وتقديم مقترح لإنشاء صندوق عربي تطوعي تساهم فيه الدول الأعضاء، والصناديق العربية، والقطاع الخاص، ووكالات التنمية العربية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فيها.

ويرافق الرئيس: نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رمزي خوري، ومستشار الرئيس للشؤون الدينية محمود الهباش، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، والمشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، وسفير دولة فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح.

#الرئيس عباس

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