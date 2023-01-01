تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة ريال مدريد

استقر مدرب الهلال الأرجنتيني رامون دياز، على تشكيل فريقه لمواجهة ريال مدريد، مساء السبت، في نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب.



وتنفس دياز الصعداء بانتظام سالم الدوسري، والبيروفي أندريه كاريلو، والكولومبي جوستافو كويلار، في التدريبات الجماعية، مساء الجمعة بعد غيابهم يوم الخميس.



وأفادت مصادر، أن دياز سيحافظ على الأسماء التي واجهت فلامنجو بنصف النهائي، باستثناء الدفع بالعائد من الإيقاف محمد كنو، مكان الأرجنتيني لوسيانو فييتو.



واختتم الهلال، تحضيراته لنهائي المونديال بحصة تدريبية تركزت على الجوانب الفنية والتكتيكية، بدأها دياز بتدريبات لياقية، وبعدها شرح عددا من الجمل الفنية على كامل الملعب.



ومن المتوقع أن يبدأ الهلال مواجهة الملكي بالتشكيلة التالية:



حراسة المرمى: عبد الله المعيوف



الدفاع: خليفة الدوسري، علي البليهي، جانج، سعود عبد الحميد



الوسط: كويلار، محمد كنو، كاريلو، سالم الدوسري، موسى ماريجا



الهجوم: إيجالو