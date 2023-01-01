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مستوطنون يقتلعون 8 غرسات زيتون غرب سلفيت

السبت 11 فبراير 2023 02:28 م / بتوقيت القدس +2GMT



سلفيت / سما /

اقتلع مستوطنون، اليوم السبت، عددا من غرسات زيتون، في منطقة "ديرية" ببلدة كفر الديك غرب سلفيت.

وقال المواطن نائل علي أحمد ، "إن مستوطني "بدوئيل" المقامة على أراضي المواطنين اقتلعوا 8 غرسات زيتون من أرضه، تتراوح أعمارها ما بين 4 الى7 سنوات".

وأضاف أن المستوطنين قاموا بتخريب وتحطيم أبواب ونوافذ الغرفة الزراعية المقامة في أرضه، وقطعوا الشيك الملتف حولها".

وأشار أحمد إلى أن المستوطنين قاموا بزراعة الأراضي المحاذية لأرضه بالأشجار الحرجية، والأشجار المثمرة، تمهيدا للاستيلاء عليها.

بدوره، أكد محافظ سلفيت عبد الله كميل ضرورة تمسك المواطنين بأراضيهم، والاسراع في تشكيل لجان الحراسة والحماية في بلدات المحافظة.

#سلفيت #مستوطنون #الزيتون #بلدة كفر الديك

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