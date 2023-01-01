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صحيفة عبرية: نتنياهو يوعز بإجراء تقييم بهذا الشأن بعد حادثة زلزال تركيا وسوريا المدمرة

السبت 11 فبراير 2023 01:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية: نتنياهو يوعز بإجراء تقييم بهذا الشأن بعد حادثة زلزال تركيا وسوريا المدمرة



القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أوعز لمستشار الأمن القومي تساحي هنغبي، بإجراء تقييم للوضع فيما يتعلق بجاهزية الكيان الإسرائيلي للزلازل والكوارث الطبيعية.

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، في عددها الصادر اليوم السبت، أن نتنياهو أوعز بهذا القرار في أعقاب الزلازل المدمرة التي خلفت دمارًا كبيرًا وخسائر كبيرة في الأرواح في كل من تركيا وسوريا، بالإضافة للهزات الواحدة تلو الأخرى والتي شعر بها السكان داخل فلسطين المحتلة في الأيام الأخيرة.

وأشارت إلى أنه سيتم مناقشة تشكيل لجنة حول الموضوع يوم غدٍ الأحد، حيث ستتناول جميع سيناريوهات استعداد الجبهة الداخلية الإسرائيلية للأحداث الخطيرة مثل الفيضانات وأمواج تسونامي والأوبئة والحروب والزلازل.

#نتنياهو #الكوارث الطبيعية #الزلازل #اسرائيل

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