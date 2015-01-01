الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله في سلوان

القدس المحتلة / سما /

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنا على هدم منزله في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية ، بأن سلطات الاحتلال أجبرت المقدسي محمد الأعور على هدم منزله ذاتياً، تجنبا لدفع غرامات مالية باهظة في حال هدمها الاحتلال، إضافة إلى تعرضه للاعتقال إذا لم يتم التنفيذ قبل الـ 15 من الشهر الجاري، ما اضطره وعائلته للانتقال واستئجار منزل آخر.

وكان الاحتلال قد أخطر بهدم منزل الأعور مؤخرا، علما أنه يقطنه هو وعائلته منذ عام 2015، وتوجه آنذاك إلى عدة جهات قانونية، ودفع مبالغ مالية طائلة للحيلولة دون تنفيذ أمر الهدم.

وفي سياق منفصل، نصبت شرطة الاحتلال حاجزا في منطقة باب المغاربة المطل على بلدة سلوان للتدقيق في البطاقات الشخصيّة، وتفتيش المركبات، والتضييق على المواطنين.