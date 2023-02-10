شركة توزيع الكهرباء توضح سبب العجر المستمر في مناطق قطاع غزة

غزة / سما /

كشف مدير عام الإعلام والعلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء محمد ثابت، اليوم السبت، أسباب العجز الكهرباء المستمر في مناطق قطاع غزة.

وقال ثابت، إن الوضع حالياً صعب جداً ونحن في ذروة فصل الشتاء، مبيناً أن هناك احتياج كبير للكهرباء والعجز كبير لأن الطلب كبير بسبب برودة الشتاء.

وأكد ثابت أن الوضع الحالي لجدول الكهرباء هو مؤقت بسبب دخول المنطقة تحت تأثير تقلبات جوية، مشيراً إلى أن تقطع للخطوط أثناء المنخفض السابق وتم إصلاحها مؤخراً.

وأشار في تصريح لإذاعة "صوت الأقصى"، أن الشركة لديها مشكلة كبيرة على الطلب للطاقة، موضحاً أن المتوفر بالشركة أمام الطلب يعد قليل، وهذا الأمر انعكس على جدول الكهرباء بسبب شح الطاقة وبسبب الطلب الكبير في الشتاء.

وأضاف: "متوفر لدينا نصف احتياج الطاقة التي يحتاجها قطاع غزة، ونحن نوزع الطاقة وليست مسؤوليتنا توفير الطاقة، ونحن بشكل عام في القطاع نعيش أوضاع سياسية واقتصادية صعبة".

وتابع: "لولا منحة الوقود القطري كانت الظروف في موضوع الطاقة ستكون أقسى من الوضع الحالي بكثير، ولولا المنحة القطرية كان سيكون الجدول في أحسن الحالات ساعتين في اليوم وفقط".