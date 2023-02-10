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هل يهدد المنطقة "تسونامي" بعد الزلزال المدمر؟

السبت 11 فبراير 2023 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هل يهدد المنطقة "تسونامي" بعد الزلزال المدمر؟



وكالات / سما /

قال مدير مرصد ومعهد "كانديلي لأبحاث الزلازل" في تركيا هالوك أوزنر، إن الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجة والذي وقع في كهرمان مرعش، يمكن أن يتسبب في حدوث تسونامي في البحر الأبيض المتوسط.

وفي حديث مع شبكة "سي إن إن" CNN الأميركية، قال أونز: "نواجه أكبر أضرار أحدثها زلزال في هذه المنطقة منذ عام 1999".

وأضاف أن التقديرات تشير إلى وقوع الزلزال في منطقة شرق الأناضول، ما أدى إلى حدوث تصدع في 180 كيلومترًا.

وقال: "نواجه أكبر زلزال ضررًا حدث في هذه المنطقة بعد زلزال 17 أغسطس 1999".

قد يتسبب في حدوث تسونامي

وتابع أوزنر: "من المتوقع أن تستمر الهزات الارتدادية لأشهر، وربما تصل لعام، وقد نواجه خطر أن يتسبب الزلزال في حدوث موجات تسونامي في منطقة البحر المتوسط، وأبلغنا 14 دولة بذلك".

ولا يتوقف عدّاد الموت عن الدوران في تركيا وسوريا منذ أن هز الزلزال المدمّر أرضهما، فجر الاثنين الماضي، حيث يواصل عمال الإنقاذ في تركيا وسوريا، اليوم السبت، في أجواء البرد الشديد، جهودهم بحثا عن ناجين تحت الأنقاض، مع تضاؤل فرص إنقاذهم بعد مرور 5 أيام على الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 24 ألف شخص في كلا البلدين، وسط تحذيرات رسمية من أن العدد سيرتفع.

#تسونامي #الزلزال #تركيا #سوريا #المنطقة #البحر المتوسط

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