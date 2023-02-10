هآرتس: لماذا اقتحامات "قبر يوسف" تثير القلق لدى عائلات جنود جيش الاحتلال..؟

نابلس / سما /

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، الليلة الماضية، إن عائلات جنود الاحتلال المشاركين في عمليات اقتحام قبر يوسف بمدينة نابلس، أصبحوا قلقين جداً على حياة أبنائهم.

وبحسب الصحيفة العبرية، فإن أهالي بعض الجنود بدأوا يشتكون من المهام التي يكلف بها أبنائهم رغم أنها غير ضرورية خاصة أنه في الأشهر الأخيرة تحولت المنطقة إلى معركة عند كل عملية اقتحام مع انتشار عناصر المقاومة الفلسطينية في المدينة.

وأضافت الصحيفة، أن أحد الجنود اتصل بمراسل الصحيفة العسكري "عاموس هرئيل" وسأله فيما إذا كان هذا الاقتحام ضروريًا من نظر جيش الاحتلال وفيما إذا كان يمكن القيام بشيء لتأجيله خشية على حياة ابنه.

ورجحت الصحيفة كما يقول هرئيل أن يكون هناك المزيد من مثل هذه الطلبات من آباء الجنود خاصة في ظل الخلافات السياسية والانقسامات داخل المستوى السياسي فيما يتعلق بمطالب أحزاب الحريديم من جهة وأحزاب اليمين من جهة أخرى.

وتشير إلى أن هذه الاقتحامات منذ سنوات طويلة كانت تنطوي على درجة كبيرة المخاطر، ومنها خلال هبة النفق عام 1996، وخلال الانتفاضة الثانية، وفي الآونة الأخيرة كانت تشهد اشتباكات ووقوع إصابات، ولا يمر اقتحام حاليًا بدون إصابة أو استشهاد فلسطينيين بسبب الاشتباكات المسلحة أو المواجهات التي تندلع خاصة وأن المكان قريب من مخيم بلاطة وأي اقتحام يتطلب عملية كبيرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يجبر على تجنيد كتيبتين ونصف كتيبة لتأمين الاقتحامات، وسط ضغوط مستمرة من قبل قيادة المستوطنين على الجيش لتوسيع أعداد المقتحمين وزيادة وتيرتها.