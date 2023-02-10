إحصائية حركة السفر عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

غزة / سما /

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (5-10 فبراير 2023).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 12017 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 10505 وافدين.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 11868 مواطناً و124 أجانب، و25 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 10331 مواطناً، و127 أجنبيًا، و41 من فلسطينيي الداخل، و6 وفيات ممن كانوا يتعالجون في الضفة والداخل المحتل.