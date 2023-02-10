المالكي: فريق التدخل الفلسطيني مستمر في عملياته الاغاثية والإنسانية في سوريا وتركيا

رام الله / سما /

أعلن وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي أن فريق دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة مستمر في عملياته الاغاثية والإنسانية في منطقة اللاذقية السورية وملاطيا التركية.

وأوضح المالكي، أن فريق التدخل الفلسطيني في سوريا سيقوم، اليوم السبت، بتوزيع المساعدات الانسانية على أهالي مخيم الرمل من السوريين والفلسطينيين، وهو أحد المخيمات التي تضررت بشدة من الزلزال.

وأضاف، ان الفريق سيقوم أيضا بتنفيذ برامج طبية في عدد من مراكز الايواء في منطقة اللاذقية، اضافة إلى توزيع مساعدات إنسانية، واجراء معاينات طبية، وتقديم العلاج اللازم لذوي الاحتياج، وكذلك تنفيذ تدخلات نفسية واجتماعية لصالح المرضى، وخاصة فئة الأطفال والنساء.

وبخصوص الفريق الفلسطيني في تركيا، أشار إلى أن سيتم وبالتعاون مع السلطات المحلية، توجيهه إلى مناطق جديدة في ملاطيا، ليقوم بتحمل مسؤولياته إلى جانب الفرق المحلية والدولية في تقديم الدعم والمشاركة في العمليات الاغاثية المستمرة في المنطقة.

وستستمر مهمة الفريق الفلسطيني للتدخل والاستجابة العاجلة تسعة أيام بحيث تتركز جهود الاغاثة في مناطق مختلفة جنوب شرق تركيا وشمال غرب سوريا.