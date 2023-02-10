رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة، اليوم السبت، خبر ارتقاء شهيدين أحدهما برصاص مستوطنين في القدس، والثاني أسير ارتقى نتيجة الإهمال الطبي، في سجون الاحتلال.

كما تناولت على صدر صفحاتها الأولى ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا إلى 81.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

- استشهاد الأسير أحمد أبو علي من يطا نتيجة لجريمة الإهمال الطبي.. والأسرى يعلنون الاستنفار

- الرئيس يصل القاهرة اليوم للمشاركة في مؤتمر دعم القدس

- ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال إلى 81

- استشهاد شاب ومقتل مستوطنين في القدس المحتلة.. ودعوات إسرائيلية لإجراءات انتقامية

- عشرات الاصابات في الضفة والاحتلال يعتدي على المعتصمين بمحيط مبنى مهدد بالهدم في سلوان

- زلزال تركيا وسوريا: تضاؤل الأمل في العثور على ناجين

- "العليا" الإسرائيلية تطالب بتفسير عدم تنحية نتنياهو من منصبه

"الأيام":

- القدس: مقتل إسرائيليين خلال عملية دهس عند مستوطنة "راموت"، واستشهاد المنفذ

- استشهاد أسير نتيجة الإهمال الطبي وإعلان الحداد والاستنفار في السجون

- بن غفير يتوعد المقدسيين بإطلاق عملية "السور الواقي" غداً

- الزلزال: تراجع الأمل بالعثور على أحياء مع تأكيد مصرع نحو 24 ألف شخص

- إصابات خلال قمع مسيرات الجمعة والمستوطنون يعتدون في مواقع عدة

- "العليا" الإسرائيلية تطالب بتفسير عدم تنحية نتنياهو من منصبه

- هجوم روسي مكثف على البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا

"القدس":

- شهيد وقتيلان و6 إصابات في عملية بالقدس

- استشهاد الأسير أحمد أبو علي بسبب "الإهمال الطبي"

- أكثر من 23 ألفا ضحايا الزلزال و5.3 ملايين تشردوا في سوريا

- القوات الروسية تقترب من باخموت

- حملة اسرائيلية مكثفة لهدم المباني الفلسطينية بالقدس

- "هآرتس": المستوطنون يتدفقون على الضفة

- هجوم روسي على البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا