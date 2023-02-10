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بعد عملية القدس.. الاحتلال يرفع مستوى التأهب في الضفة الغربية

السبت 11 فبراير 2023 09:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعد عملية القدس.. الاحتلال يرفع مستوى التأهب في الضفة الغربية



الضفة المحتلة / سما /

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي رفعت مستوى التأهب في الضفة الغربية، وذلك بعد تنفيذ عملية القدس .

وبحسب قناة كان الإسرائيلية: "رفع حالة التأهب: صدرت تعليمات للقوات في الضفة الغربية برفع مستوى اليقظة خشية عمليات مستوحاة من العمليات الأخيرة".

في سياق متصل، بينت قناة كان: "نشر أول: خلافات بين مفتش الشرطة الإسرائيلية شبتاي والوزير إيتمار بن غفير حيث رفض المفتش تنفيذ تعليمات بن غفير بفرض إغلاق على العيسوية".

وكان وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت قرر فرض عقوبات مالية على 87 فلسطينيًا من سكان مدينة القدس ، في حين أصدر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير تعليماته لبدء عملية "السور الواقي 2".

وذكر مكتب غالانت: "في أعقاب عملية الدهس في القدس، قرر وزير الدفاع يوآف غالانت فرض عقوبات مالية على 87 فلسطينيا وعائلاتهم من سكان شرق القدس يتلقون أموالا من السلطة الفلسطينية".

#الضفة الغربية #الاحتلال #عملية القدس #السور الواقي 2

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