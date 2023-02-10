فريق فلسطين ينتشل 6 جثث من تحت أنقاض الزلزال بتركيا وسوريا

اسطنبول / وكالات/

انتشل فريق فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة، 6 جثث من تحت أنقاض المباني المدمرة في تركيا وسوريا، بعد ساعات من وصوله إلى المناطق المنكوبة بالزلزال.

وقال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، في تصريح صحفي، مساء الجمعة، إن الفريق الفلسطيني انتشل 5 جثث في ملاطية بجنوب تركيا وسادسة في جبلة بشمال غرب سوريا.

وذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن الفريق يشارك في عمليات البحث والإنقاذ منذ صباح الجمعة في المنطقتين التركية والسورية، ويضم خبراء ومسعفين من الدفاع المدني والهلال الأحمر الفلسطينيين.

ويشارك هؤلاء بعمليات البحث والإنقاذ، وفي دعم الجهود المحلية والدولية للإغاثة، وفق الخارجية.

وتضمنت المهمة الإغاثية الإنسانية أيضًا مشاركة كوادر الدفاع المدني في انتشال جثامين ضحايا الزلزال برفقة الطواقم التركية، ووضع فريق فلسطين نفسه تحت تصرف السلطات المحلية في كلا البلدين ويشارك الفرق العاملة في الميدان.

ونبهت إلى أن مهمة الفريق ستستمر لمدة تسعة ايام بحيث تتركز جهود الاغاثة في مناطق مختلفة جنوب شرق تركيا وشمال غرب سوريا.

ووصل الفريق الفلسطيني صباح الجمعة إلى الأراضي التركية، ويضم 17 عنصر إنقاذ و10 عاملين بالمجال الطبي بينهم طبيب، بحسب إعلان سابق لسفارة فلسطين في أنقرة.

وتجاوز إجمالي عدد ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا والشمّال السوري فجر الاثنين الماضي، أكثر من 23 ألف قتيل، وعشرات آلاف الإصابات، في حصيلة غير نهائية، فيما لا تزال العمليات البحث والإنقاذ مستمرة وسط أجواء البرد القارس.