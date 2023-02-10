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الدفاع المدني يصدر تصريحا مهما عقب تسجيل وفاتين في حوادث اختناق بقطاع غزة

الجمعة 10 فبراير 2023 11:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدفاع المدني يصدر تصريحا مهما عقب تسجيل وفاتين في حوادث اختناق بقطاع غزة



غزة/سما/

أصدرت مديرية الدفاع المدني مساء الجمعة، تصريحا مهما، عقب تسجيل حوادث اختناق مختلفة شهدت وفاتين في قطاع غزة.

وقال الدفاع المدني في تصريح صحفي: "سجلت الجهات المختصة خلال الساعات الماضية، عدداً من حالات الاختناق في حوادث مختلفة بقطاع غزة، نتيجة عدم اتخاذ احتياطات الأمان عند استخدام وسائل التدفئة أو تمديدات الغاز داخل المنازل، أدت إحداها إلى وفاة مواطن وإصابة زوجته اختناقاً بفعل موقد فحم، ووفاة طفل وإصابة 5 من أفراد أسرته في حادث آخر نتيجة تسريب للغاز."

وأهابت المديرية المواطنين لتوخي الحذر عند استعمال وسائل التدفئة المختلفة داخل البيوت، بعد تسجيل عدد من الحوادث، خلال الساعات الماضية.

وطالبت المديرية بضرورة اتخاذ احتياطات الأمان عند إشعال المدافئ بأنواعها، والتأكد من تأمين مصادر وتمديدات الغاز، لما تمثله من خطورة على حياة المواطنين.

ودعت إلى اتباع إرشادات السلامة التي يتم نشرها باستمرار عبر موقعها ومنصاتها الإعلامية حرصاً على السلامة العامة.

#الدفاع المدني #حوادث اختناق قطاع غزة

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