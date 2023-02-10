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فريق التدخل الفلسطيني ينتشل 5 جثث في ملاطية التركية

الجمعة 10 فبراير 2023 07:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
فريق التدخل الفلسطيني ينتشل 5 جثث في ملاطية التركية



ملاطية/سما/

 قال مدير العمليات المركزية في جهاز الدفاع المدني المقدم رائد قزموز، من فريق دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة في مدينة ملاطية التركية، إن الفريق انتشل 5 جثث تحت الأنقاض في عمليات البحث والإنقاذ التي أجراها باليوم الأول.

وأضاف المقدم قزموز، أن فريق التدخل الفلسطيني بدأ عمله، اليوم الجمعة، في مدينة مالاطيا، بالتعاون مع هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد"، حيث تم البحث والتفتيش في بنايتين منهارتين، وخلال ذلك تم انتشال 5 جثث لعائلة واحدة وتسليمهم للهيئة.

وأشار إلى صعوبة العمل في مدينة ملاطية التركية، رغم أنها ليست من أكثر المدن تضررا بفعل الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا قبل 5 أيام، إلا أن حجم الدمار كبير فيها، إضافة إلى درجات الحرارة المتدنية التي وصلت نهارا إلى 4 درجات مئوية تحت الصفر وتهبط ليلا إلى 8 درجات تحت الصفر.

وأوضح أن الفريق الفلسطيني مكون من 15 عنصرا من الدفاع المدني، و10 من الهلال الأحمر الفلسطيني، إضافة إلى طبيب، يتحرك كمجموعة واحدة، ويجري توزيع العناصر على شكل وحدات أثناء العمل بناء على توجيهات "أفاد".

#تركيا #فلسطين

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