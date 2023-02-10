عملية القدس: مستوطنون يهينون بن غفير ويسخرون منه (شاهد)

القدس المحتلة/سما/

تعرض وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير "للإهانة" من قبل مستوطنين في موقع عملية الدهس التي وقعت بالقدس في وقت سابق من اليوم الجمعة وعلى مواقع التواصل الإجتماعي، وصرخ بعضهم في وجهه قائلا إن أكبر الهجمات وقعت في عهده، بحسب إعلام عبري.



وقالت القناة "12" الإسرائيلية إن بن غفير، تفقد موقع الهجوم في مستوطنة راموت بالقدس، وقوبل بصرخات مدوية من قبل عشرات المستوطنين الذين وصلوا إلى مكان الحادث.

من بين أمور أخرى، سمعت صيحات "الموت للإرهابيين" في مكان الحادث، بينما قام آخرون بإهانة وزير الأمن القومي: "أكبر الهجمات حدثت في عهدك".

وشن مستوطنون آخرون حملة سخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي على وزير الأمن القومي بحكومة الاحتلال المتطرف بن غفير بعد دعوته الاستعداد لتنفيذ عملية "السور الواقي 2" بالقدس.

وكتب مستوطن على تويتر: صورة حصرية لبن غفير وهو ينفذ عملية السور الواقي 2.