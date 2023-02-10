  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

عملية القدس: مستوطنون يهينون بن غفير ويسخرون منه (شاهد)

الجمعة 10 فبراير 2023 07:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
عملية القدس: مستوطنون يهينون بن غفير ويسخرون منه (شاهد)



القدس المحتلة/سما/

تعرض وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير "للإهانة" من قبل مستوطنين في موقع عملية الدهس التي وقعت بالقدس في وقت سابق من اليوم الجمعة وعلى مواقع التواصل الإجتماعي، وصرخ بعضهم في وجهه قائلا إن أكبر الهجمات وقعت في عهده، بحسب إعلام عبري.


وقالت القناة "12" الإسرائيلية إن بن غفير، تفقد موقع الهجوم في مستوطنة راموت بالقدس، وقوبل بصرخات مدوية من قبل عشرات المستوطنين الذين وصلوا إلى مكان الحادث.
من بين أمور أخرى، سمعت صيحات "الموت للإرهابيين" في مكان الحادث، بينما قام آخرون بإهانة وزير الأمن القومي: "أكبر الهجمات حدثت في عهدك".

 

وشن مستوطنون آخرون حملة سخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي على وزير الأمن القومي بحكومة الاحتلال المتطرف بن غفير بعد دعوته الاستعداد لتنفيذ عملية "السور الواقي 2" بالقدس.

وكتب مستوطن على تويتر: صورة حصرية لبن غفير وهو ينفذ عملية السور الواقي 2.

 

#مستوطنون #ايتمار بن غفير

الأكثر قراءة اليوم

خبير أردني يطلق تحذيرًا هو الأخطر من نوعه.. زلزال كبير سيضرب المنطقة ويدمرها والسبب مُفاجئ

كاتبٌ إسرائيليٌّ يرسم سيناريو الزوال: الكيان وصل لمرحلة التدمير ويتفكك تدريجيًا

الاحتلال يفرج عن الاسير احمد الزهار بعد ٢٠ عام الى رام الله بدل غزة

أسعار صرف العملات

رئيس اركان جيش الاحتلال يظهر بشكل مفاجئ في البحرين

القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم

الأخبار الرئيسية

photo_2023-02-10_17-32-41

عملية القدس: انتقادات إسرائيلية لقرار بن غفير

photo_2023-02-10_15-48-30

عملية القدس: غالانت يقرر معاقبة 87 فلسطينيا و بن غفير يوعز بالاستعداد لـ"حارس الأسوار2"

photo_2023-02-10_13-11-42

ردود فعل إسرائيلية على عملية الدهس بالقدس

photo_2023-02-10_13-54-07

التعرف على هوية منفذ عملية القدس..صورة

photo_2023-02-10_13-50-11

أول قرار من نتنياهو بعد عملية القدس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم