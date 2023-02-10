إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات شمال الخليل

الخليل/سما/

أصيب شاب بالرصاص الحي في قدمه، اليوم الجمعة، وعدد من المواطنين بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأفاد الناشط الإعلامي محمد عوض، أن المواجهات تركزت في منطقة "عصيدة"، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة شاب برصاصة من النوع المتفجر في قدمه، وجرى نقله إلى المستشفى، وعدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز، عولجوا ميدانيا.

وأضاف أن قوات الاحتلال طاردت الشاب المصاب وحاولت اعتقاله، قبل أن ينجح المواطنون بنقله إلى المستشفى.