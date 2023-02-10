فريق دولة فلسطين للتدخل والاستجابة يبدأ مهام الانقاذ في سوريا

دمشق/سما/

بدأ، اليوم الجمعة، فريق دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة، أعمال الانقاذ في المناطق المدمرة من مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية شمال غرب سوريا، ويتركز عمله على البحث والإنقاذ.

وقال سفير دولة فلسطين لدى سوريا سمير الرفاعي إن الفريق بدأ عمله مع طواقم الإنقاذ السورية في مواقع مختلفة من اللاذقية وتحديدا مدينة جبلة.

وكان فريق دولة فلسطين المكون من 43 عضوا وصل إلى سوريا مساء أمس عبر معبر "نصيب" الحدودي مع الأردن، إضافة إلى وصول 30 عضوا إلى تركيا، من أجل دعم جهود الإغاثة المحلية والدولية، بعد الزلزال المدمر، الذي ضرب البلدين، وذلك بتوجيهات من الرئيس محمود عباس.

يذكر أن فريق دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة، الذي تشرف عليه الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي "بيكا"، يتكون من الدفاع المدني الفلسطيني، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ووزارة الصحة، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، برئاسة مساعد الوزير للتعاون الدولي، مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي، السفير عماد الزهيري.