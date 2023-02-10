  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابات خلال تصدي المواطنين لهجوم مستوطنين جنوب نابلس

الجمعة 10 فبراير 2023 05:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات خلال تصدي المواطنين لهجوم مستوطنين جنوب نابلس



نابلس/سما/

أصيب، اليوم الجمعة، عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال التصدي لهجوم مستوطنين في عصيرة القبلية جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مجموعة من المستوطنين هاجمت أطراف بلدة عصيرة القبلية، وتصدى لهم الأهالي وسط اندلاع مواجهات مهع قوات الاحتلال.

وأفاد مدير الاسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل بأن خمسة مواطنين أصيبوا بالاختناق، خلال المواجهات مع قوات الاحتلال.

وفي السياق ذاته، أشار دغلس إلى أن عددا من مركبات المواطنين تعرضت لهجوم بالحجارة من قبل المستوطنين، قرب بلدة بورين جنوب نابلس.

#نابلس

الأكثر قراءة اليوم

خبير أردني يطلق تحذيرًا هو الأخطر من نوعه.. زلزال كبير سيضرب المنطقة ويدمرها والسبب مُفاجئ

كاتبٌ إسرائيليٌّ يرسم سيناريو الزوال: الكيان وصل لمرحلة التدمير ويتفكك تدريجيًا

الاحتلال يفرج عن الاسير احمد الزهار بعد ٢٠ عام الى رام الله بدل غزة

أسعار صرف العملات

رئيس اركان جيش الاحتلال يظهر بشكل مفاجئ في البحرين

القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم

الأخبار الرئيسية

photo_2023-02-10_17-32-41

عملية القدس: انتقادات إسرائيلية لقرار بن غفير

photo_2023-02-10_15-48-30

عملية القدس: غالانت يقرر معاقبة 87 فلسطينيا و بن غفير يوعز بالاستعداد لـ"حارس الأسوار2"

photo_2023-02-10_13-11-42

ردود فعل إسرائيلية على عملية الدهس بالقدس

photo_2023-02-10_13-54-07

التعرف على هوية منفذ عملية القدس..صورة

photo_2023-02-10_13-50-11

أول قرار من نتنياهو بعد عملية القدس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم