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غدا - انتخابات غرفة تجارة وصناعة شمال الخليل

الجمعة 10 فبراير 2023 04:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
غدا - انتخابات غرفة تجارة وصناعة شمال الخليل



الخليل/سما/

 أعلنت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية والصناعية، عن انطلاق عملية الاقتراع في انتخابات غرفة تجارة وصناعة شمال الخليل يوم غد السبت.

وقالت اللجنة، في بيان، اليوم الجمعة، إن صناديق الاقتراع تفتتح أمام 846 ناخبا في تمام الساعة الثامنة صباحا، وتغلق عند الساعة الرابعة مساء.

وبينت أنه يتنافس في هذه الانتخابات 18 مرشحا، لاختيار 11 عضوا لمجلس إدارة الغرف التجارية التي تأسست عام 2006، لرعاية المصالح التجارية والصناعية لأعضائها والمحافظة عليها، بما يعزز من فرص تحسين الاقتصاد الفلسطيني.

وتُجرى انتخابات الغرف التجارية الصناعية لأول مرة بشكل موحد في جميع محافظات الوطن ضمن برنامج زمني متسلسل، وأجريت في غرف محافظات: أريحا والأغوار، وبيت لحم، وطوباس، وسلفيت، وغزة، وطولكرم، وجنوب الخليل، والخليل، وبالتزكية في غرف محافظات: القدس، ودير البلح، ورفح، وخان يونس، وشمال غزة، وجنين، وقلقيلية، ورام الله والبيرة من أصل 18 غرفة.

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#الخليل

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