الاحتلال يعتدي على المواطنين المعتصمين في محيط مبنى مهدد بالهدم بالقدس

القدس المحتلة/سما/

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم، الجمعة على المواطنين المعتصمين في محيط المبنى المهدد بالهدم، في حي وادي قدوم ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت محيط المبنى المهدد بالهدم، عقب انتهاء صلاة الجمعة، وأطلقت وابلا من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين، وأزالت العلم الفلسطيني من على جدرانه.

وكان عشرات المواطنين، قد أدوا صلاة اليوم الجمعة أمام المبنى بسلوان، رفضا لقرار الاحتلال هدمه، علما أنه مكون من 13 شقة سكينة، وسيؤدي الهدم إلى تشريد أكثر من مئة مواطن، غالبيتهم من الأطفال.

يذكر أن مجموعة من النشطاء المقدسيين، أعلنوا صباحا عن بدء الاعتصام المفتوح، رفضا لسياسة هدم المنازل، كما دعوا لإقامة صلاة الجمعة، ورفعوا الأعلام الفلسطينية على جدران المبنى المذكور.