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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الجمعة 10 فبراير 2023 04:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله/سما/

 فيما يلي أبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس) الصادرة اليوم الجمعة.

* "يديعوت أحرونوت":

- معركة ضد إضعاف الجهاز القضائي 

- مواجهات بين متظاهرين ونشطاء اليمين أمام منزل نتنياهو بالقدس.. قلق لدى قيادة الجيش: الاحتجاجات تؤثر على الانخراط بالوحدات القتالية 

- تقديرات: 2 مليارد دولار الى بنوك الخارج بسبب قوانين إضعاف الجهاز القضائي 

-  خراب البيوت وأكثر من 20 الف قتيل في سوريا وتركيا 

* "معاريف":

- مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين ضد الحكومة بالقرب من منزل نتنياهو 

- 20 أالف قتيل في تركيا وسوريا وآلاف المفقودين 

- الهزات الأرضية في تركيا وسوريا: انذار لإسرائيل إذا لم تعالج المباني القديمة والبنية التحتية 

- المستشار السابق للحكومة: نتنياهو يريد أن لا تنتهي محاكمته بشكل قانوني 

- بعد العاصفة: قانون حائط البراق لن يطرح من جديد 

* "هآرتس":

- وزير القضاء لا يرد على اقتراح المستشارة القانونية والحكومة تريد السيطرة على التحقيق مع افراد الشرطة 

- بن غبير استدعى قائد شرطة القدس لتوبيخه لأنه سمح بالمظاهرة أمام منزل نتنياهو ولم يضرب بيد من حديد 

- المفتش العام للشرطة يقف الى جانب افراد الشرطة وينتقد تصرفات بن غبير

-  ضابط في الجيش يكتب لرئيس الأركان: أنا لا اكتب اسمي الكامل لأني أخاف، هذا الجيش ليس جيشي 

- إذا أراد "الحرديم" حربا أهلية سيحصلون عليها 

- وقفة احتجاجية اليوم امام المحكمة العليا ومظاهرات غدا في كافة انحاء البلاد ضد الحكومة 

- الجيب والبورصة ستسقط نتنياهو 

- حنين مجادلة تكتب: حسب الاعلام الإسرائيلي البلدات العربية محصنة من الهزات الأرضية (تجاهل المجتمع العربي كليا) 

#الصحف الاسرائيلية

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