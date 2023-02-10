أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

رام الله/سما/

فيما يلي أبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس) الصادرة اليوم الجمعة.

* "يديعوت أحرونوت":

- معركة ضد إضعاف الجهاز القضائي

- مواجهات بين متظاهرين ونشطاء اليمين أمام منزل نتنياهو بالقدس.. قلق لدى قيادة الجيش: الاحتجاجات تؤثر على الانخراط بالوحدات القتالية

- تقديرات: 2 مليارد دولار الى بنوك الخارج بسبب قوانين إضعاف الجهاز القضائي

- خراب البيوت وأكثر من 20 الف قتيل في سوريا وتركيا

* "معاريف":

- مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين ضد الحكومة بالقرب من منزل نتنياهو

- 20 أالف قتيل في تركيا وسوريا وآلاف المفقودين

- الهزات الأرضية في تركيا وسوريا: انذار لإسرائيل إذا لم تعالج المباني القديمة والبنية التحتية

- المستشار السابق للحكومة: نتنياهو يريد أن لا تنتهي محاكمته بشكل قانوني

- بعد العاصفة: قانون حائط البراق لن يطرح من جديد

* "هآرتس":

- وزير القضاء لا يرد على اقتراح المستشارة القانونية والحكومة تريد السيطرة على التحقيق مع افراد الشرطة

- بن غبير استدعى قائد شرطة القدس لتوبيخه لأنه سمح بالمظاهرة أمام منزل نتنياهو ولم يضرب بيد من حديد

- المفتش العام للشرطة يقف الى جانب افراد الشرطة وينتقد تصرفات بن غبير

- ضابط في الجيش يكتب لرئيس الأركان: أنا لا اكتب اسمي الكامل لأني أخاف، هذا الجيش ليس جيشي

- إذا أراد "الحرديم" حربا أهلية سيحصلون عليها

- وقفة احتجاجية اليوم امام المحكمة العليا ومظاهرات غدا في كافة انحاء البلاد ضد الحكومة

- الجيب والبورصة ستسقط نتنياهو

- حنين مجادلة تكتب: حسب الاعلام الإسرائيلي البلدات العربية محصنة من الهزات الأرضية (تجاهل المجتمع العربي كليا)