أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

فيما يلي أبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس) الصادرة اليوم الجمعة.
* "يديعوت أحرونوت":
- معركة ضد إضعاف الجهاز القضائي
- مواجهات بين متظاهرين ونشطاء اليمين أمام منزل نتنياهو بالقدس.. قلق لدى قيادة الجيش: الاحتجاجات تؤثر على الانخراط بالوحدات القتالية
- تقديرات: 2 مليارد دولار الى بنوك الخارج بسبب قوانين إضعاف الجهاز القضائي
- خراب البيوت وأكثر من 20 الف قتيل في سوريا وتركيا
* "معاريف":
- مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين ضد الحكومة بالقرب من منزل نتنياهو
- 20 أالف قتيل في تركيا وسوريا وآلاف المفقودين
- الهزات الأرضية في تركيا وسوريا: انذار لإسرائيل إذا لم تعالج المباني القديمة والبنية التحتية
- المستشار السابق للحكومة: نتنياهو يريد أن لا تنتهي محاكمته بشكل قانوني
- بعد العاصفة: قانون حائط البراق لن يطرح من جديد
* "هآرتس":
- وزير القضاء لا يرد على اقتراح المستشارة القانونية والحكومة تريد السيطرة على التحقيق مع افراد الشرطة
- بن غبير استدعى قائد شرطة القدس لتوبيخه لأنه سمح بالمظاهرة أمام منزل نتنياهو ولم يضرب بيد من حديد
- المفتش العام للشرطة يقف الى جانب افراد الشرطة وينتقد تصرفات بن غبير
- ضابط في الجيش يكتب لرئيس الأركان: أنا لا اكتب اسمي الكامل لأني أخاف، هذا الجيش ليس جيشي
- إذا أراد "الحرديم" حربا أهلية سيحصلون عليها
- وقفة احتجاجية اليوم امام المحكمة العليا ومظاهرات غدا في كافة انحاء البلاد ضد الحكومة
- الجيب والبورصة ستسقط نتنياهو
- حنين مجادلة تكتب: حسب الاعلام الإسرائيلي البلدات العربية محصنة من الهزات الأرضية (تجاهل المجتمع العربي كليا)