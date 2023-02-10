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إصابة شاب برصاص الاحتلال واعتقال آخر في جنين

الجمعة 10 فبراير 2023 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة شاب برصاص الاحتلال واعتقال آخر في جنين



جنين/سما/

 أصيب شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي، واعتقل آخر، خلال اقتحام مدينة جنين فجر اليوم الجمعة.

وأفادت مصادر أمنية، بأن شابا أصيب برصاص الاحتلال الحي بالفخذ نقل على إثرها إلى مستشفى ابن سينا التخصصي، وذلك لدى اقتحام جيش الاحتلال الحي الشرقي في جنين فجر اليوم الجمعة، واعتقال الشاب وقاص عدنان سباعنة، بعد مداهمة منزل ذويه وسط مواجهات عنيفة.

وذكرت مصادر أمنية، ان قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت جنين، وخاصة الحي الشرقي، وحي الألمانية، وسبق الاقتحام تسلل لوحدات الاحتلال الخاصة، التي حولت عدة منازل واسطح العمارات إلى نقاط عسكرية.

#جنين #اصابة

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