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الجهاد الاسلامي :عملية القدس تؤكد مرة تلو الأخرى أن شعبنا ماضٍ في مقاومته للاحتلال

الجمعة 10 فبراير 2023 02:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الاسلامي :عملية القدس تؤكد مرة تلو الأخرى أن شعبنا ماضٍ في مقاومته للاحتلال



رام الله/ سما/

باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عملية القدس البطولية والتي نفذها فدائي فلسطيني في هذا اليوم المبارك.

و أكد الناطق باسم الحركة، طارق عز الدين أن عملية القدس الفدائية تؤكد مرة تلو الأخرى أن شعبنا الفلسطيني ماضٍ في مقاومته للاحتلال حتى زواله واقتلاعه عن أرضنا.

و قال عز الدين: "إن مدينة القدس عنواناً للصمود والتحدي وما عملية اليوم البطولية إلا استمرار لنهج المقاومة الأصيل للنيل من هذا المحتل المجرم."

و لفت الى أن هذه العملية النوعية البطولية بنتائجها المباركة، تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال بحق شعبنا ومقدساتنا ولتقول للاحتلال لن تنعم بالأمن على أرض فلسطين التاريخية.

و وجه عز الدين التحية لروح منفذ العملية، الفدائي البطل الذي أثلج صدور شعبنا وانتقم من هذا الاحتلال بعد اغتياله أبطال السرايا والقسام في مخيم عقبة جبر البطل.

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