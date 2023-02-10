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استشهاد المنفذ.. مقتل مستوطن وإصابة 7 آخرين بعضها خطيرة في عملية دهس بالقدس

الجمعة 10 فبراير 2023 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد المنفذ.. مقتل مستوطن وإصابة 7 آخرين بعضها خطيرة في عملية دهس بالقدس



القدس المحتلة / سما /

قتل مستوطن وأصيب سبعة مستوطنين، الجمعة، في عملية دهس بمدينة القدس المحتلة فيما استشهد منفذ العملية وهو شاب فلسطيني من العيسوية.

وقالت مصادر عبرية، إن النار أطلقت على سائق دهس عددا من المستوطنين عند محطة لانتظار الحافلات، قرب شفاط شمال غرب مدينة القدس.

وذكرت المصادر، أن مستوطنا قتل على الفور، بينما أصيب سبعة آخرون بجروح وصفت جروح أحدهم بالخطيرة جدا، واثنين آخرين بالخطيرة.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان العملية، فيما أغلقت قوات الاحتلال شارع النبي صموئيل وشرعت بأعمال تمشيط في المكان.

وفي وقت لاحق اعلنت مصادر عبرية عن استشهاد المنفذ وهو حسين قراقع من العيسوية وأب لثلاثة اطفال.

يتبع..

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