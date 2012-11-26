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استنفار وحداد بالسجون وإغلاق سجن "النقب"

الجمعة 10 فبراير 2023 10:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استنفار وحداد بالسجون وإغلاق سجن "النقب"



رام الله / سما /

 أعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، صباح الجمعة، حالة الاستنفار والحداد لمدة 3 أيام على روح رفيقهم الشهيد أحمد أبو علي، الذي ارتقى صباحًا، نتيجة لجريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء).

ووفقًا لنادي الأسير، فإن إدارة السجون تواصل إغلاق الأقسام في سجن (النقب) منذ الصباح، حيث كان يقبع الشهيد أبو علي، قبل نقله إلى المستشفى، واستشهاده.

نبذة عن الشهيد:

وهو من مدينــة يطـا/ الخليل
تاريخ الميلاد : 1975/6/20
تاريخ الاعتقال : 2012/11/26
الحالة الاجتماعية : متزوج
عدد الابناء : 9 أبناء
الحكم : 12 عامًا
مكان الاعتقال: سجن النقب الصحراوي
الوضع الصحي: يعاني من مشاكل حادة في القلب، مصاب بالسكري، والضغط بشكل مزمن.
عن عائلته: هو الشقيق الوحيد لسبع أخوات، وخلال أسره توفيا والديه، وحرم من وداعمها.

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