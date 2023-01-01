اسرائيل: تعليمات بمنع الأطفال من مشاهدة التلفزيون

القدس المحتلة / سما /

اصدرت نقابة الاطباء في اسرائيل تعليمات لتقييد الفترة الزمنية التي يقضيها الاطفال جالسين امام الشاشات الرقمية.

وبحسب موقع "مكان" العبري فان النقابة توصي بمنع الاطفال دون سن العام ونصف العام (1.5)، عن مشاهدة التلفزيون وشاشات الحواسيب على الاطلاق، فيما توصي بالسماح للأطفال البالغين ما بين عام ونصف العام وعامين (1.5 – 2) لمدة ساعة واحدة فقط يوميا.

وتأتي هذه التعليمات تحسبا لمعاناة الاطفال من امراض واضطرابات مختلفة بينها امراض العيون واضطرابات النوم والقلق والاضطراب الاكتئابي واضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط.