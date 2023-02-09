الاحتلال يفرج عن الاسير احمد الزهار بعد ٢٠ عام الى رام الله بدل غزة

غزة /سما/

أفرجت سلطات الاحتلال الاسرائيلي عن الأسير أحمد رزق الزهار إلى الضفة الغربية وذلك بعد أن أمضى 20 عامًا في سجون الاحتلال، وكان قد اعتقل من رام الله.

وقالت وزارة الاسرى بغزة ان عائلة الاسير علمًا من سكان غزة، ولكنه يحمل هوية بعنوان رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير "أحمد" في 10 شباط/ فبراير عام 2003، وحكم عليه بالسجن 20 عامًا، بتهمة حيازة أسلحة لمقاومة الاحتلال، في حين أصيب شقيقه "محمد" في قصف إسرائيلي استهدفه في عدوان 2014 أدى لفقدانه عينه اليسرى وإصابته بحروق شديدة، في حين استشهد شقيقه "محمود" في عدوان عام 2012.

وتمنع سلطات الاحتلال امه من زيارته منذ ستة أعوام.