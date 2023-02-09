حماس تدعو كافة الدول لتقديم مرافعاتها لمحكمة العدل الدولية

غزة / سما/

رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مساء اليوم الخميس بإعلان محكمة العدل الدولية إتمام تحديد تواريخ تقديم الردود والمرافعات المكتوبة حول ماهية الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية.

واعتبرت الحركة في بيان لها تلقت وكالة "سما" نسخة عنه مساء الخميس خطوة إضافية نحو الانتصار لعدالة القضية الفلسطينية وتجريم الاحتلال الفاشي الذي لا يتوقف عن ممارسة الانتهاكات والجرائم ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

ودعت كل الدول ووكالات الأمم المتحدة المعنية والمنظمات الدولية ذات العلاقة إلى تقديم مرافعاتها وتقاريرها حول الاحتلال وجرائمه إلى المحكمة إنصافاً لحق الشعب الفلسطيني في التحرر من الاحتلال الصهيوني الفاشي وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.