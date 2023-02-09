الاونروا ترحب بانهاء موظفي الاونروا بالضفة اضرابهم عن العمل

رام الله/ سما/

اعربت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عن سرورها بانتهاء الإضراب الذي دعا إليه اتحاد العاملين في إقليم الضفة الغربية بتاريخ 23 يناير.

وقالت الاونروا في بيان لها اليوم "ابتداء من صباح اليوم، انضم اليوم موظفو الأونروا الذين شاركوا في الإضراب إلى أكثر من 400 موظف ممن لم يضربوا، وهذا مهم جدا لاستئناف تقديم الخدمات بما في ذلك المدارس التي توفر التعليم لما يزيد عن 45,000 طالب وطالبة في مختلف مناطق الضفة الغربية".

واضافت الاونروا "ستنخرط إدارة الوكالة في حوار مع اتحاد العاملين لبحث السبل اللازمة للمضي قدماً، على أن تجتمع قريبا لجنة فنية كممثل عن الأونروا مع الاتحاد لحل القضايا العالقة".

وثمنت الأونروا بشدة الجهود التي بذلتها السلطة الفلسطينية، بما في ذلك دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية التي يمثلها الدكتور أحمد أبو هولي، فقد كانوا طرفا محوريا في الإسهام والمساعدة في تسوية الوضع الذي كان يؤثر بشكل كبير على حصول لاجئي فلسطين على الخدمات الأساسية في الضفة الغربية".

وتابعت "إن حقوق الإنسان ورفاهية اللاجئين هي المحور الرئيسي لأي حوار، ويجب دائمًا إعطاء الأولوية لحصولهم على الخدمات الحيوية كالصحة والتعليم والحماية الاجتماعية على أي قضايا أخرى وفي كل الأوقات".