السيسي: مصر تتمتّع بعلاقات طيّبة مع السعودية ونحن بحاجة الى 30 مليار دولار

وكالات / سما/

أكّد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، أن مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع جميع الدول، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.

وقال السيسي خلال فعالية افتتاح المرحلة الثانية من مصنع “سايلو فوودز” في مدينة السادات شمال غرب القاهرة: “علاقتنا طيبة بالجميع وهذا النهج نسلكه منذ أن توليت المسؤولية”.

وأكد السيسي حرص مصر على علاقتها بالمملكة العربية السعودية والدول الأخرى، مضيفًا أن “سياسة مصر دائما سياسة تتسم بالاعتدال والتوازن والانضباط الشديد تجاه الجميع في الداخل والخارج”.

وشدد السيسي على أنه لا يمكن الإساءة للأشقاء العرب أو نسيان مواقفهم الداعمة لمصر، داعيًا إلى “عدم الانسياق وراء المواقع التي تريد زرع الفتنة”.ومن جهة اخرى قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة قررت طرح شركتين تابعتين لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بالبورصة مؤكدًا الاستعداد لطرح كل الشركات.

وأضاف أن جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة يدفع رسوم الكهرباء والضرائب للدولة لكل مشروعاته ولا يتم تفضيله على غيره لتخفيض التكلفة الإنتاجية.

وقال السيسي إن الدولة لديها فجوة دولارية بين الاحتياج والمتاح بنحو 30 مليار دولار وهذا يستوجب تحقيق عوائد بـ100 مليار دولار لتحقيق ذلك، مشيرا إلى أن

الدولة لم تستطع تحقيق تنمية مناسبة بخطط واضحة للتوازن مع حجم الزيادة السكانية خلال 40 سنة.

وقال إن جهاز الخدمة الوطنية على الاستعداد الكامل للشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدا أن الدولة لديها استعداد تام للشراكة أيضا مع القطاع الخاص بكل مؤسسات وشركات القطاع العام.

وأردف: “الأمر ده متاح علشان يصل لكل الناس واللى عنده استعداد يخش في شراكة مع الدولة”.

وعن السيطرة على الأسواق قال السيسي إن مسألة سيطرة وزارتي التموين والداخلية على الأسواق وضبطها أمر صعب، داعيا المواطنين لمقاطعة المُغالين في الأسعار.