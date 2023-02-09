  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"كهرباء القدس" تستنكر الاعتداء على مقر الشركة في القدس

الخميس 09 فبراير 2023 05:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
"كهرباء القدس" تستنكر الاعتداء على مقر الشركة في القدس



القدس المحتلة/ سما/

 استنكرت شركة كهرباء القدس اعتداء مجهولين مساء أمس الاربعاء على مقر شركة كهرباء القدس في شارع صلاح الدين احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي في مناطق مختلفة، حيث اكدت الشركة ان هذا الانقطاع ناتج عن الاحمال الزائدة و المرتبط بالشركة القطرية الإسرائيلية، مؤكدة ان الشركة تعمل على مدار الساعة لتجنب اي انقطاعات للتيار الكهربائي.
وقالت الشركة انه لأمر مستهجن على ابناء شعبنا من اهالي مدينة القدس التعامل مع الامور بهذه الطريقة الخارجة عن عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا وديننا.
واضافت "ان رسالة الشركة وادارتها، هي ان ابواب شركة كهرباء محافظة القدس مفتوحة للجميع، ونقبل النقد او الاعتراض لكن ليس بهذه الطريقة البعيدة كل البعد عن واقع المجتمع المقدسي، طواقمنا الفنية جاهزة ومستعدة لخدمتكم وبكل الظروف على مدار الساعة".

الأكثر قراءة اليوم

الدولار يواصل ارتفاعه مقابل الشيكل.. كم بلغ سعره الان؟

البيت الابيض يهتز بعد نشر "نيويورك تايمز" معلومات صادمة حول تفجير "السيل الشمالي 2"

بعد زلزال تركيا .. تسونامي يهدد 14 دولة في البحر المتوسط

24 هزة خلال 24 ساعة.. الأرض تهتز تحت أقدام البشر وتحذيرات من الأسوأ

ثلاث هزات أرضية تضرب فلسطين في أقل من 24 ساعة

يديعوت: وفاة مخترع تكنولوجيا PDF

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

الأخبار الرئيسية

fJuXG

استشهاد شاب برصاص الاحتلال الاسرائيلي في الخليل بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

image_processing20230209-291924-ndultt

العثور على طبيب من غزة في انطاكية التركية.. ارتفاع عدد ضخايا زلزال تركيا وسوريا الى 73 فلسطينياً

الدولار يواصل ارتفاعه مقابل الشيكل.. كم بلغ سعره الان؟

العدل الدولية

"العدل الدولية" تحدد تواريخ وإجراءات المرافعات المكتوبة بشأن فتوى ماهية الاحتلال

لازاريني: جهودنا متواصلة لدفع رواتب الموظفين وسيتم تثبيت 400 معلم

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم