"كهرباء القدس" تستنكر الاعتداء على مقر الشركة في القدس

القدس المحتلة/ سما/

استنكرت شركة كهرباء القدس اعتداء مجهولين مساء أمس الاربعاء على مقر شركة كهرباء القدس في شارع صلاح الدين احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي في مناطق مختلفة، حيث اكدت الشركة ان هذا الانقطاع ناتج عن الاحمال الزائدة و المرتبط بالشركة القطرية الإسرائيلية، مؤكدة ان الشركة تعمل على مدار الساعة لتجنب اي انقطاعات للتيار الكهربائي.

وقالت الشركة انه لأمر مستهجن على ابناء شعبنا من اهالي مدينة القدس التعامل مع الامور بهذه الطريقة الخارجة عن عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا وديننا.

واضافت "ان رسالة الشركة وادارتها، هي ان ابواب شركة كهرباء محافظة القدس مفتوحة للجميع، ونقبل النقد او الاعتراض لكن ليس بهذه الطريقة البعيدة كل البعد عن واقع المجتمع المقدسي، طواقمنا الفنية جاهزة ومستعدة لخدمتكم وبكل الظروف على مدار الساعة".