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إدارة سجن النقب تواصل التنكيل بـ68 أسيرا فلسطينيا

الخميس 09 فبراير 2023 05:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
إدارة سجن النقب تواصل التنكيل بـ68 أسيرا فلسطينيا



رام الله/ سما/

 قال نادي الأسير، إن إدارة سجن النقب الصحراوي، تواصل احتجاز (68) معتقلا في قسم (6) بظروف صعبة ومأساوية، وتجرّدهم من مقتنياتهم، وتحرمهم من أبسط حقوقهم، في ظل البرد الشديد، والنقص في الأغطية والملابس.

وأضاف نادي الأسير في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، أنّه رغم الجهود المتواصلة من الأسرى، لإنهاء معاناة المعتقلين الـ68 المعزولين، إلا أنّ إدارة السجون، تواصل رفضها إعادتهم إلى القسم الذي نُقِلوا منه خلال عملية القمع قبل 12 يوما.

ولفت إلى أنّه وعلى مدار الفترة الماضية، واجه المعتقلون عزلا جماعيا، ومؤخرا فقط سُمِح لهم بالخروج للفورة.

يُشار إلى أنّ إدارة السّجون، نفّذت عمليات قمع في عدة معتقلات في نهاية شهر كانون الثاني/ يناير المنصرم، وكان من ضمنها أقسام في سجن (النقب).

وحمّل نادي الأسير إدارة السجون المسؤولية الكاملة عن مصيرهم، مطالبا الجهات المختصة مجددا، وعلى رأسها الصليب الأحمر، بالتدخل العاجل من أجل إنهاء معاناتهم.

ولفت إلى أن عدد الأسرى في سجن (النقب) يبلغ نحو (1300) أسير.

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