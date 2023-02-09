استشهاد شاب برصاص الاحتلال الاسرائيلي في الخليل بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

استشهد فلسطيني اليوم الخميس، برصاص الجيش الإسرائيلي في الخليل جنوب الضفة الغربية بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية وإسرائيلية.وذكرت المصادر أن قوات إسرائيلية أوقفت مركبة بالقرب من مخيم الفوار للاجئين في الخليل وأطلقت الرصاص الحي على السائق الذي ترك ينزف، قبل أن تنقله بسيارة عسكرية.ولاحقا أعلنت وسائل إعلام عبرية عن استشهاد الفلسطيني متأثرا بإصابته بعد فشل محاولة إسعافه، فيما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي وقوع محاولة طعن، عندما اقترب فلسطيني من قوة عسكرية تابعة للجيش، وحاول طعن جندي فأطلقت القوة النار تجاهه، ولم تقع إصابات في صفوف الجنود.وبذلك ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وشرق القدس إلى37 من بنيهم تسعة فتية ومسنة بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.

و زعم موقع كود كود العبري: أن الشاب الفلسطيني الذي حاول تنفيذ عملية الطعن قرب الخليل هو: شريف حسن محمود وريدات، وهو ما لم تأكده وزارة الصحة الفلسطينية.

وبالتزامن مع ذلك، نشرت وسائل الإعلام "الإسرائيلي"، مقطع فيديو وصور لمكان عملية الطعن التي يزعم جيش الاحتلال أن شاب فلسطيني حاول تنفيذها.