  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

استشهاد شاب برصاص الاحتلال الاسرائيلي في الخليل بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

الخميس 09 فبراير 2023 04:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد شاب برصاص الاحتلال الاسرائيلي في الخليل بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن



رام الله/ سما/
استشهد فلسطيني اليوم الخميس، برصاص الجيش الإسرائيلي في الخليل جنوب الضفة الغربية بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية وإسرائيلية.
وذكرت المصادر أن قوات إسرائيلية أوقفت مركبة بالقرب من مخيم الفوار للاجئين في الخليل وأطلقت الرصاص الحي على السائق الذي ترك ينزف، قبل أن تنقله بسيارة عسكرية.
ولاحقا أعلنت وسائل إعلام عبرية عن استشهاد الفلسطيني متأثرا بإصابته بعد فشل محاولة إسعافه، فيما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي وقوع محاولة طعن، عندما اقترب فلسطيني من قوة عسكرية تابعة للجيش، وحاول طعن جندي فأطلقت القوة النار تجاهه، ولم تقع إصابات في صفوف الجنود.
وبذلك ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وشرق القدس إلى37  من بنيهم تسعة فتية ومسنة بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.

و زعم موقع كود كود العبري: أن الشاب الفلسطيني الذي حاول تنفيذ عملية الطعن قرب الخليل هو: شريف حسن محمود وريدات، وهو ما لم تأكده وزارة الصحة الفلسطينية.

وبالتزامن مع ذلك، نشرت وسائل الإعلام "الإسرائيلي"، مقطع فيديو وصور لمكان عملية الطعن التي يزعم جيش الاحتلال أن شاب فلسطيني حاول تنفيذها.

الأكثر قراءة اليوم

الدولار يواصل ارتفاعه مقابل الشيكل.. كم بلغ سعره الان؟

البيت الابيض يهتز بعد نشر "نيويورك تايمز" معلومات صادمة حول تفجير "السيل الشمالي 2"

بعد زلزال تركيا .. تسونامي يهدد 14 دولة في البحر المتوسط

24 هزة خلال 24 ساعة.. الأرض تهتز تحت أقدام البشر وتحذيرات من الأسوأ

ثلاث هزات أرضية تضرب فلسطين في أقل من 24 ساعة

يديعوت: وفاة مخترع تكنولوجيا PDF

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

الأخبار الرئيسية

image_processing20230209-291924-ndultt

العثور على طبيب من غزة في انطاكية التركية.. ارتفاع عدد ضخايا زلزال تركيا وسوريا الى 73 فلسطينياً

الدولار يواصل ارتفاعه مقابل الشيكل.. كم بلغ سعره الان؟

العدل الدولية

"العدل الدولية" تحدد تواريخ وإجراءات المرافعات المكتوبة بشأن فتوى ماهية الاحتلال

لازاريني: جهودنا متواصلة لدفع رواتب الموظفين وسيتم تثبيت 400 معلم

حماس

صحيفة: الوسيط المصري طالب حماس بالقبول بهذه الخطة لتهدئة الأوضاع بالضفة وغزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم