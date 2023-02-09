تظاهرة للشعبية بغزة رفضا للعقوبات الامريكية على سوريا

رام الله/ سما/

دعا الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الى الغاء قانون قيصر الذي يمنع دعم الشعب السوري في مواجهة اثار الزلزال.

وتظاهر العشرات من انصار الشعبية في ساحة الجندي المجهول بغزة رافعين اعلام سوريا، مؤكدين وحدة المصير بين الشعبين السوري والفلسطيني.

وقال عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين ماهر مزهر "ان الوقفة اليوم في قطاع غزة للتعبير ان وقوف الفلسطينيين إلى جانب الاشقاء في سوريا، والشعب التركي بعد كارثة الزلزال الذي أدى إلى ارتقاء الآلاف ما بين قتيل وجريح ومفقود، وتدمير آلاف المنازل".

واكد على أن شعبنا الفلسطيني بكافة أطيافه يقف إلى جانب سوريا وتركيا في ظل كارثة الزلزال، ويشاركهم الألم والجرح والمأساة.

واعرب عن ثقته بقدرة الشعبين على النهوض من وسط الركام والآلام للمباشرة في عملية إعادة البناء

وقال:" نؤكّد وقوفنا إلى جانب الشقيقة الكبرى سوريا رفضاً لما يُسمى قانون قيصر الأمريكي العنصري الإجرامي، والذي ساهم أكثر في تشديد الحصار المفروض على سوريا في حصار خانق يشبه إلى حد كبير الحصار المفروض على قطاع غزة".

وأكمل:" إننا في الجبهة الشعبية نؤكّد وقوفنا الكامل واستعدادنا لتقديم كل ما نستطيع في سبيل المساهمة في جهود الإنقاذ، والتخفيف من وطأة المأساة".

وقال:" نضم صوتنا وصرخاتنا إلى جانب الشعب السوري الشقيق، بالمطالبة بضرورة رفع العقوبات والحصار المفروض على سوريا فوراً؛ للسماح بإدخال مستلزمات الإنقاذ، والسلع الغذائية والأغطية في ظل الشتاء القارص".

ودعا لتكاثف الجهود العربية والدولية وأحرار العالم من أجل إسقاط ما يُسمى قانون قيصر الإجرامي العنصري، الذي ساهم وما زال في معاناة الشعب السوري الذي يئن تحت وطأة هذا القانون.