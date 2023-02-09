  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فلسطين تشارك في المؤتمر الدولي للعلوم الإدارية في الدوحة

الخميس 09 فبراير 2023 02:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تشارك في المؤتمر الدولي للعلوم الإدارية في الدوحة



الدوحة / سما /

شارك رئيس ديوان الموظفين العام، رئيس مجلس إدارة المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة الوزير موسى أبو زيد، في المؤتمر الدولي للعلوم الإدارية، الذي ينظمه المعهد الدولي للعلوم الإدارية IIAS، بالتعاون مع كلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة في معهد الدوحة للدراسات العليا.

وتتواصل أعمال المؤتمر المنعقد في مقر معهد الدوحة للدراسات العليا، بعنوان: "الدول التنموية والمهنية في الإدارة العامّة وصنع السياسات"، لثلاثة أيام.

وافتتح فعاليات المؤتمر، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي القطري الوزير عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، بمشاركة 300 من الممارسين والخبراء وصناع السياسات والباحثين والأكاديميين، من مناطق الشمال والجنوب في العالم.

ويطرح المنظمون تساؤلات عن مقدرة الدول التنموية وإسهاماتها في التنمية الشاملة خلال القرن الحادي والعشرين، في الطريقة التي ساهمت فيها في التنمية الاقتصادية في القرن العشرين.

ويناقش المؤتمر الدولي 250 ورقة عمل حول قضايا الحوكمة، والإدارة العامة وتطويرها، ومناقشة تحديات وتوجهات إدارة الموارد البشرية، وتطوير الخدمة المدنية لترتقي بأدائها وتنافس القطاعات الأخرى في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، من أجل الخروج بتوصيات علمية وعملية في مختلف القطاعات، حتى تكون مفيدة لصانعي السياسات في اتخاذ القرار.

وعلى هامش المؤتمر، انطلقت أعمال أسبوع الحوكمة الخاص بالمعهد الدولي للعلوم الإدارية IIAS، والرابطة الدولية للمدارس والمعاهد الإدارية IASIA، بمشاركة أبو زيد بصفته نائب رئيس الرابطة الدولية للمدارس والمعاهد الإدارية للشرق الأوسط في اجتماعات مجلس الإدارة.

وأكد أبو زيد أن فلسطين وصلت اليوم إلى مستوى عال في قيادة عملية التطوير الإداري، والارتقاء بالإدارة العامة والتدريب، وتُوِّجت هذه النتائج بترؤسها للجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية العرب "جامعة الدول العربية"، والتي تتولى مسؤولية التنمية الإدارية في المنطقة العربية، إضافة إلى ترؤسنا اليوم لشبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبحوث الإدارة العامة (مينابار)، والهادفة إلى تعزيز ثقافة البحث العلمي، ودعم بناء القدرات البحثية في القطاعات العامة في المنطقة، والتي تهدف إلى تعزيز آلية صنع القرارات المبنية على الأدلة والبراهين.

وحصلت دولة فلسطين على تكريم خاص في جائزة التميز الحكومي العربي المقدمة من المنظمة العربية للتنمية الإدارية، تقديرا لجهودها في قيادة التطوير والتحسين الإداريين، من خلال التجربة المميزة في مبادرة التخطيط الوظيفي، وتخطيط الموارد البشرية لقطاع الخدمة المدنية وجداول التشكيلات الوظيفية.

كما فاز ديوان الموظفين العام بالمركز الأول في جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS)، عن مبادرة التوظيف الإلكتروني، المقدمة من الاتحاد الدولي للاتصالات - الأمم المتحدة في جنيف، سويسرا.

وقال: إن دولة فلسطين تمتلك طاقات بشرية في كافة المجالات التي تمكننا من بناء مستقبل أفضل لأنفسنا وللأسرة الدولية جمعاء، وإنها على استعداد لنقل تلك التجارب والخبرات إلى كافة دول العالم بشكل فعّال، ما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتنمية الإدارية الشاملة.

وتأتي أهمية المعهد الدولي للعلوم الإدارية والرابطة الدولية للمدارس والمعاهد الإدارية، كونهما يضمان في عضويتهما المنظمات الدولية من مختلف دول العالم، التي تركز اهتماماتها وأنشطتها وبرامجها على تعزيز وتطوير الإدارة العامة والإدارة، كما أنها تضم أول لجنة دولية لاعتماد برامج الإدارة العامة والتدريب (ICAPA) والمصادقة عليها، ولجان عديدة كالمنشورات والبرامج وغيرها.

#الدوحة #فلسطين #المؤتمر الدولي

الأكثر قراءة اليوم

الدولار يواصل ارتفاعه مقابل الشيكل.. كم بلغ سعره الان؟

البيت الابيض يهتز بعد نشر "نيويورك تايمز" معلومات صادمة حول تفجير "السيل الشمالي 2"

24 هزة خلال 24 ساعة.. الأرض تهتز تحت أقدام البشر وتحذيرات من الأسوأ

بعد زلزال تركيا .. تسونامي يهدد 14 دولة في البحر المتوسط

ثلاث هزات أرضية تضرب فلسطين في أقل من 24 ساعة

تشكيل دورية إسرائيلية مسلحة للبحث عن عمال فلسطينيين

يديعوت: وفاة مخترع تكنولوجيا PDF

الأخبار الرئيسية

image_processing20230209-291924-ndultt

العثور على طبيب من غزة في انطاكية التركية.. ارتفاع عدد ضخايا زلزال تركيا وسوريا الى 73 فلسطينياً

الدولار يواصل ارتفاعه مقابل الشيكل.. كم بلغ سعره الان؟

العدل الدولية

"العدل الدولية" تحدد تواريخ وإجراءات المرافعات المكتوبة بشأن فتوى ماهية الاحتلال

لازاريني: جهودنا متواصلة لدفع رواتب الموظفين وسيتم تثبيت 400 معلم

حماس

صحيفة: الوسيط المصري طالب حماس بالقبول بهذه الخطة لتهدئة الأوضاع بالضفة وغزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم