فلسطين تشارك في المؤتمر الدولي للعلوم الإدارية في الدوحة

الدوحة / سما /

شارك رئيس ديوان الموظفين العام، رئيس مجلس إدارة المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة الوزير موسى أبو زيد، في المؤتمر الدولي للعلوم الإدارية، الذي ينظمه المعهد الدولي للعلوم الإدارية IIAS، بالتعاون مع كلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة في معهد الدوحة للدراسات العليا.

وتتواصل أعمال المؤتمر المنعقد في مقر معهد الدوحة للدراسات العليا، بعنوان: "الدول التنموية والمهنية في الإدارة العامّة وصنع السياسات"، لثلاثة أيام.

وافتتح فعاليات المؤتمر، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي القطري الوزير عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، بمشاركة 300 من الممارسين والخبراء وصناع السياسات والباحثين والأكاديميين، من مناطق الشمال والجنوب في العالم.

ويطرح المنظمون تساؤلات عن مقدرة الدول التنموية وإسهاماتها في التنمية الشاملة خلال القرن الحادي والعشرين، في الطريقة التي ساهمت فيها في التنمية الاقتصادية في القرن العشرين.

ويناقش المؤتمر الدولي 250 ورقة عمل حول قضايا الحوكمة، والإدارة العامة وتطويرها، ومناقشة تحديات وتوجهات إدارة الموارد البشرية، وتطوير الخدمة المدنية لترتقي بأدائها وتنافس القطاعات الأخرى في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، من أجل الخروج بتوصيات علمية وعملية في مختلف القطاعات، حتى تكون مفيدة لصانعي السياسات في اتخاذ القرار.

وعلى هامش المؤتمر، انطلقت أعمال أسبوع الحوكمة الخاص بالمعهد الدولي للعلوم الإدارية IIAS، والرابطة الدولية للمدارس والمعاهد الإدارية IASIA، بمشاركة أبو زيد بصفته نائب رئيس الرابطة الدولية للمدارس والمعاهد الإدارية للشرق الأوسط في اجتماعات مجلس الإدارة.

وأكد أبو زيد أن فلسطين وصلت اليوم إلى مستوى عال في قيادة عملية التطوير الإداري، والارتقاء بالإدارة العامة والتدريب، وتُوِّجت هذه النتائج بترؤسها للجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية العرب "جامعة الدول العربية"، والتي تتولى مسؤولية التنمية الإدارية في المنطقة العربية، إضافة إلى ترؤسنا اليوم لشبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبحوث الإدارة العامة (مينابار)، والهادفة إلى تعزيز ثقافة البحث العلمي، ودعم بناء القدرات البحثية في القطاعات العامة في المنطقة، والتي تهدف إلى تعزيز آلية صنع القرارات المبنية على الأدلة والبراهين.

وحصلت دولة فلسطين على تكريم خاص في جائزة التميز الحكومي العربي المقدمة من المنظمة العربية للتنمية الإدارية، تقديرا لجهودها في قيادة التطوير والتحسين الإداريين، من خلال التجربة المميزة في مبادرة التخطيط الوظيفي، وتخطيط الموارد البشرية لقطاع الخدمة المدنية وجداول التشكيلات الوظيفية.

كما فاز ديوان الموظفين العام بالمركز الأول في جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS)، عن مبادرة التوظيف الإلكتروني، المقدمة من الاتحاد الدولي للاتصالات - الأمم المتحدة في جنيف، سويسرا.

وقال: إن دولة فلسطين تمتلك طاقات بشرية في كافة المجالات التي تمكننا من بناء مستقبل أفضل لأنفسنا وللأسرة الدولية جمعاء، وإنها على استعداد لنقل تلك التجارب والخبرات إلى كافة دول العالم بشكل فعّال، ما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتنمية الإدارية الشاملة.

وتأتي أهمية المعهد الدولي للعلوم الإدارية والرابطة الدولية للمدارس والمعاهد الإدارية، كونهما يضمان في عضويتهما المنظمات الدولية من مختلف دول العالم، التي تركز اهتماماتها وأنشطتها وبرامجها على تعزيز وتطوير الإدارة العامة والإدارة، كما أنها تضم أول لجنة دولية لاعتماد برامج الإدارة العامة والتدريب (ICAPA) والمصادقة عليها، ولجان عديدة كالمنشورات والبرامج وغيرها.