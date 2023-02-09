المحافظ حميد يطلع ممثل الجمهورية الالمانية على آخر المستجدات

رام الله / سما /

التقى محافظ بيت لحم كامل حميد، اليوم الخميس، ممثل الجمهورية الالمانية لدى فلسطين السفير أوليفر أوفتشا.

واطلع المحافظ حميد، السفير "أوفتشا" على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، وعلى واقع الحال بمحافظة بيت لحم. وعلى اهم التحديات امام المواطنين في ظل استمرار عدوان جيش الاحتلال ومستوطنيه على المواطنين في العديد من قرى ومدن المحافظة، مشيرا الى ان الامر ينعكس سلبا على سير حياة الطبيعية ويضر بمصالحهم الحياتية.

واضاف المحافظ حميد "ان جيش الاحتلال يعمد في الفترة الاخيرة الى تصعيد اعتداءاته ويعرقل حركة سير المواطنين من والى المحافظة ومحيطها من خلال اقامة حواجز عسكرية ليس لها اي سبب سوى تأخير المواطنين عن اعمالهم المتعددة".